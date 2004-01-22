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RBS URBAN RENEWAL FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
143.750.449,22 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 143.750.449,22 €
Stadtentwicklung : 143.750.449,22 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2004 : 143.750.449,22 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2004
20040122
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RBS Urban Renewal Framework Loan

The Royal Bank of Scotland plc
Contact point: Clive Barnett, Head of Housing Finance, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 100m (EUR 150m).
Up to GBP 400m (EUR 600m).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB loan will be used by The Royal Bank of Scotland plc to provide finance for social housing upgrades which are integrated into urban renewal programmes.

The objective is to supply competitive finance to Registered Social Landlords (“RSLs”) which are undertaking major urban improvements, while focusing on conurbations with integrated urban renewal strategies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Royal Bank of Scotland and EIB will review the projects’ environmental issues to confirm that RSLs comply with European Union Directives. Social housing improvements undertaken to support urban renewal have generally positive environmental effects.

RSLs supported by EIB’s facility will comply with all applicable procurement Directives.

Kommentar(e)

Construction and social housing.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen