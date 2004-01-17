PLK Framework Loan

Übersicht
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
74 Targowa St
03-734 Warsaw
Poland
Contact Point: Mr. G.Jagielski
The project will consist of a number of sub-projects selected for EU grant financing in the period 2004 – 2006. The individual sub-projects will be appraised individually in co-operation with the Commission.
The purpose of the project is to improve the main railway lines in Poland. Most of the project components are located along core rail routes within TEN corridors and constitute necessary upgrading and rehabilitation of priority lines.
The project will be co-financed by EU grants and all sub-projects will be required to follow EU environmental legislation. The specific environmental situation of each sub-project, including procedures followed and mitigation measures required, will be verified during the detailed appraisal of each of the sub-projects.
The sub-project components, which will be co-financed by EU grants, will have to follow EU procurement rules as appropriate. To be further examined at the time of detailed appraisal before final approval.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.