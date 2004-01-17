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PLK FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2004 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Related sub-project
PLK E-30 LEGNICA OPOLE (FL 2004 0117)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2004
20040117
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK Framework Loan

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
74 Targowa St
03-734 Warsaw
Poland
Contact Point: Mr. G.Jagielski

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300m
About EUR 2.2bn
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will consist of a number of sub-projects selected for EU grant financing in the period 2004 – 2006. The individual sub-projects will be appraised individually in co-operation with the Commission.

The purpose of the project is to improve the main railway lines in Poland. Most of the project components are located along core rail routes within TEN corridors and constitute necessary upgrading and rehabilitation of priority lines.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be co-financed by EU grants and all sub-projects will be required to follow EU environmental legislation. The specific environmental situation of each sub-project, including procedures followed and mitigation measures required, will be verified during the detailed appraisal of each of the sub-projects.

The sub-project components, which will be co-financed by EU grants, will have to follow EU procurement rules as appropriate. To be further examined at the time of detailed appraisal before final approval.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen