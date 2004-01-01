Mopani Copper Project

Übersicht
Mopani Copper Mines Plc (MCM)
Central Street
Nkana West
P.O. Box 22000
Kitwe
Zambia.
Rebuild and modernization of the Mufulira Copper smelter.
First phase of the rebuild and modernization of the Mufulira Copper smelter comprising a new primary smelting furnace, a matte settling furnace, a sulphuric acid plant, an oxygen plant and an update of the associated infrastructure. It will contribute to maintain and to increase the added value of part of the Zambian copper production.
The project is located within the existing industrial area of Mufulira. The project will contribute to substantially reduce air emissions (SO2 and dust). The site and the project have been subject to environmental assessments and scrutiny as required by Zambian law. The following Environmental Project Brief (EPB) has been established and approved by the Environmental Council of Zambia:
- Environmental Project Brief (EPB), 1 of 3
- Environmental Project Brief (EPB), 2 of 3
- Environmental Project Brief (EPB), 3 of 3
This EPB needs to be read in conjunction with the underlying EIS, Vol. 1: Assessment of Impacts for Mufulira Mine and EIS, Vol.2: Environmental Management Plan for Mufulira Mine, both available for reading at the offices of MCM in Kitwe, Zambia. Contact: Mr. E.Mutati
The project is a private sector type operation. The procurement procedures applied are in the best interest of the project and in accordance with EIB’s rules for funding from the Investment Facility.
Copper metallurgy.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.