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ITALIA MIDCAP I

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2006 : 50.000.000 €
11/05/2007 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2006
20040054
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Italia MIDCAP I
Mid-cap companies with up to 3,000 employees intermediated by banks to be approved on a case by case basis by the EIB.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million with a maximum of EUR 25 million for each single project.
EIB finance will cover up to 50% of total cost for each single project.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Grouped loan for the financing of independent industrial mid-cap companies.

Financing via term loans of medium scale investments realised in regional development areas as well as industrial projects in EU priority sectors like I2I and environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Complying with EU and national legislation on environmental protection..

Complying with EU procurement procedures. For large investments the Bank recommends that international bidding procedures be followed whenever possible, even if EU directives do not apply.

Kommentar(e)

Industry.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen