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FINNISH RESEARCH AND HIGHER EDUCATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 150.000.000 €
Bildung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/05/2005 : 50.000.000 €
30/11/2004 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2004
20040045
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Finnish Research and Higher Education

Senate Properties
Lintulahdenkatu 5A
PL 237
FI-00531 Helsinki

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Approximately EUR 547 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the planning and construction of new buildings, and the rehabilitation, extension, and equipping of existing facilities for higher education and research establishments throughout Finland; a total of 133 individual schemes are included in the project.

Its purpose is to improve higher education and research infrastructure facilities in order to meet the requirements of Finnish higher education strategy. It will contribute to rationalizing the geographical supply of educational facilities and ensuring an optimal use of resources. A number of schemes are located in Objective 1 or Objective 2 areas as defined under the Structural Funds; project implementation should have wide economic and social effects on assisted areas through the upgrading of higher education facilities, which in turn should create positive spill-over effects into industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Educational activities are not specifically mentioned in Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment (EIA); however they may fall within the scope of Annex II of the Directive as Urban Development projects. This project concerns the renovation of existing buildings and the construction of new buildings located on sites dedicated to academic use and already developed. An EIA is not required under Finnish legislation currently in force for this type of scheme. However, the subprojects are subject to town planning rules; in this regard, regulations have been fully respected and all relevant permits have been obtained following completion of the necessary studies (including environmental studies). Furthermore, the Promoter encourages sustainable development by taking lifecycle and environmental matters into account, and its building standards incorporate environmentally-friendly design features, including the application of stringent energy efficiency standards.

Procurement procedures applied are in compliance with EU Directives and national legislation.

Kommentar(e)

Human capital (education); i2i (education and training).

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen