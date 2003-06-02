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ELECTRICIDADE DA MADEIRA

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 65.000.000 €
Energie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2008 : 25.000.000 €
3/05/2005 : 40.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/05/2005
20030602
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Electricidade da Madeira
EEM - Electricidade da Madeira, S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70m indicatively.
EUR 190m indicatively.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of existing power generation capacity in Madeira and Porto Santo (37 MWe through dual fuel generators and 5 MWe in an existing hydro-electric facility) and upgrading of the archipelago’s transmission and distribution networks.

Increase in power generation capacity and upgrade of transmission and distribution grids.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

To be assessed.

To be assessed.

Kommentar(e)

Electrical energy.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen