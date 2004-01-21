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SANTANDER CENTRAL HISPANO GL VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/09/2004 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Januar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/09/2004
20030572
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Santander Central Hispano (Global Loan VI)
Santander Central Hispano S.A. (SCH).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 m. The EIB funding would represent up to 50% of individual allocations and about 33% of the total investment in projects.
Approximately EUR 600m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The global loan will be used to finance projects of limited scale promoted by SMEs, mainly in industry, tourism and services but also in infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education, housing, innovation and the development of the information society.

The project will contribute to support investments of SMEs in Spain. At least 70% of the global loan funds will be allocated to projects in Objective 1 and 2 areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank’s global loans policy, SCH will ensure that national legislation and EU directives will be applied as regards environmental protection.

In accordance with the Bank’s global loan policy, SCH will ensure that national legislation and EU tendering directives are applied.

Kommentar(e)

Industry, services, tourism, infrastructure, energy, environ-mental protection and improvement, health, education, housing, innovation and the development of the information society.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen