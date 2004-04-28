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EFACEC - MODERNIZACAO E INOVACAO (RDI)

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 27.000.000 €
Dienstleistungen : 13.500.000 €
Industrie : 13.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2004 : 13.500.000 €
17/11/2004 : 13.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2004
20030544
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Industrial investment and research, development and innovation (RDI)
A Portuguese capital goods manufacturer.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
A loan on own resources.
Estimated at EUR 40 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of a time slice of the promoter's investments in :

  • industrial capacity : expansion and modernisation of production lines ;
  • RDI investments to develop new products, change production processes and modernize production capacity in the areas of power systems, industrial logistics, telecommunications and electronics equipment.

Regional development, enhanced competitiveness and fostering integration with the EU, both through direct investments in physical capital and RDI.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EU Directive 97/11 will be complied with in full. Minor incremental impact on the environment is expected, given that no new industrial sites are envisaged.

Procurement directives do not apply to this private industry project.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen