Infrastructures Logement Social

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Projet de construction des infrastructures hors-site pour la viabilisation des terrains publics acquis par Al Omrane, ainsi que les équipements in-site, en vue de la construction de logements sociaux. Les interventions concernent l’aménagement des voiries, l’électrification et l’éclairage public, l’assainissement et la réalisation des réseaux d’eau potable, ainsi que dans certains cas, des travaux de génie civil et câblage pour le réseau de télécommunication.
L’objectif du projet est de permettre de mettre en place des programmes d’aménagement foncier destinés à lutter (résorption et prévention) contre les différentes formes d’habitat insalubre.Le projet s’intègre dans le programme national de lutte contre le logement insalubre comprenant le Programme Spécial d’Habitat Social à faible valeur immobilière totale (VIT) et le Programme de « Villes sans Bidonvilles ».
Bien qu'une étude d’impact sur l’environnement ne soit pas obligatoire pour ce type de projet, les zones aménagées par Al Omrane sont intégrées dans le plan d’aménagement de zones urbaines des collectivités locales pour lequel une étude d’impact sur l’environnement est requise. La réalisation de ce type de projet, notamment dans des zones urbaines dégradées, devrait avoir un impact environnemental net positif (amélioration du cadre de vie et d’hygiène pour les populations concernées). L’analyse des procédures suivies par le promoteur s’assurera de l’adéquation avec les critères de la Banque.
Les différentes composantes du projet feront l’objet d’appels d’offres publics conformément au Guide de Passation des Marchés de la Banque, avec le cas échéant, publication au JOCE.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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