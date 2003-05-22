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APEX GLOBAL LOAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 45.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2004 : 45.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
70 Mio EUR für KMU und Umweltschutzvorhaben in Serbien und Montenegro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2004
20030522
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
APEX Global Loan II
The National Bank of Serbia will act as an agent for onlending through selected financial intermediaries.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
The Bank’s loan would finance up to 50% of the costs of all subprojects.
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit for the financing of projects of SMEs and, possibly, small infrastructure projects at Municipality level.

Financing of sustainable capital investments of small and medium sized enterprises and local authorities, thereby enhancing the prospects for economic growth and employment in Serbia and Montenegro.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investments financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in Serbia and Montenegro and to be acceptable in environmental terms to the Bank.

The standard EIB procurement rules applicable to global loan operations will pertain.

Kommentar(e)

Global Loan covering all of the productive sectors of the economy.

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70 Mio EUR für KMU und Umweltschutzvorhaben in Serbien und Montenegro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen