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SECOND PANAMA CANAL BRIDGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.812.995 €
Länder
Sektor(en)
Panama : 40.812.995 €
Verkehr : 40.812.995 €
Unterzeichnungsdatum
29/03/2004 : 40.812.995 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio USD für den Bau einer zweiten Brücke über den Panamakanal

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/03/2004
20030510
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Second Panama Canal Bridge
The Ministry of Public Works, Panama.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million (approx EUR 43 million).
USD 242 million (approx EUR 201 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a second bridge over the Panama Canal and connecting motorway infrastructure in Panama City.

To open up a new transport corridor providing the required extra capacity to cross the Canal and reduce transit traffic in Panama City, thus improving travel time for commuters and freight traffic.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental impact study has been carried out and has been approved by the responsible authority (the Autoridad Nacional del Ambiente), including comments and improvements resulting from a public hearing with the local communities.

Both the civil work constructor and the consultant to supervise the bridge works have been selected through an open international tender process.

Kommentar(e)

Infrastructure.

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50 Mio USD für den Bau einer zweiten Brücke über den Panamakanal

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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50 Mio USD für den Bau einer zweiten Brücke über den Panamakanal
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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