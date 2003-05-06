Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SANEAMIENTO CA VALENCIANA IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/08/2006 : 47.000.000 €
7/03/2007 : 50.000.000 €
10/01/2008 : 50.000.000 €
17/11/2006 : 53.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für das Bildungswesen und Umweltschutzmaßnahmen in Valencia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2006
20030506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Saneamiento ca Valenciana IV
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost.
Around EUR 250 millions.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project encompasses around 80 schemes for the construction or improvement of wastewater treatment in the region of Valencia.

The objective of the project is to assist the promoter in complying with the Urban Waste Water Directive (91/271/EEC as amended by 98/15/EC) in terms of quality of the effluent before its discharge to the receiving water bodies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As a wastewater treatment project its effect on the environment will be positive. The project will improve the wastewater infrastructures and contribute to reduce untreated discharges into receiving water bodies in the area served by the promoter. All the environmental aspects, including the classification as sensitive of the receiving waters, and the impact on environmentally sensitive areas will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für das Bildungswesen und Umweltschutzmaßnahmen in Valencia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für das Bildungswesen und Umweltschutzmaßnahmen in Valencia
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen