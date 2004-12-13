Übersicht
Chemins de Fer Luxembourgeois - CFL
M. Schwinninger
Attaché - Finances et Contrôle de Gestion
The purpose of the project is to assist the national train operator to replace the old rolling stock it is currently operating that is approaching the end of its working life, acquire some additional capacity on key commuter lines and provide maintenance facilities.
The project will increase the safety, reliability and quality of the services on the Luxembourgish rail network and thereby promote sustainable transport solutions in line with EU transport objectives. It will also improve cross-border services with France, Belgium and Germany.
Rolling stock does not require an EIA, however it is expected that the new rolling stock will be more environmentally friendly than the existing rolling stock. The new maintenance building at Luxembourg Gare will require the normal building and environmental permissions (currently underway) and site decontamination has started.
CFL’s procurement procedures appear to be in line with the EU Directives, with publication of the rolling stock in the OJEC. CFL will be asked to provide details of the procurement notices for the construction works as they become available.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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