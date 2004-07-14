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LKH KLAGENFURT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/09/2007 : 50.000.000 €
2/06/2006 : 50.000.000 €
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Österreich: 50 Mio EUR für die Modernisierung des Landeskrankenhauses Klagenfurt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2006
20030488
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LKH Klagenfurt
Federal State of Carinthia.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
About EUR 100 million.
About EUR 360 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the modernisation and rationalisation of the hospital facility of LKH Klagenfurt with new clinical pathways forming part of a long term planning covering the period until 2013.

The project focuses on replacing the outdated and inadequate facilities of the existing hospital.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Health activities are not mentioned specifically by EU Directive 97/11/EC in respect of Environmental Impact Assessments. Planning authorisations and permits necessary for implementation of the project will be in accordance with national law, including those concerning environmental protection. This will be verified during appraisal.

Procurement procedures applied will comply with EU Directives. This will be verified during appraisal.

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Österreich: 50 Mio EUR für die Modernisierung des Landeskrankenhauses Klagenfurt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen