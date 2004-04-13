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TALKHA & EL KURIEMAT POWER PLANTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 160.000.000 €
Energie : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2004 : 160.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2004
20030480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Talkha and El-Kuriemat Power Plants
The Egyptian Electricity Holding Company.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150m.
Estimated at some EUR 470m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of two new 750MWe natural gas-fired combined-cycle power generation modules at Talkha power station in the Nile delta (Damietta branch) and at El-Kuriemat power station on the Nile 90 km south of Cairo.

To meet growing electricity demand at a competitive cost using modern energy efficient technology with a relatively low environmental impact. The project underscores the Bank’s support to the Egyptian Government’s policy of developing its energy production and expanding its basic energy infrastructure needed for the economic development of the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental Impact Assessment procedures will be carried out in accordance with Egyptian law, which, given the technical characteristics of the project, requires a full EIA with formal public consultation, in line with the requirements for this type of project within the EU. The use of natural gas as a main fuel, combined with low-emission combustion technology, is expected to result in a relatively low level of atmospheric pollution.

The project will be tendered in individual lots. using international competitive bidding procedures, as is the case for the earlier projects being financed by the Bank.

Kommentar(e)

Electricity.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen