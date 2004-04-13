TALKHA & EL KURIEMAT POWER PLANTS

Übersicht
Construction of two new 750MWe natural gas-fired combined-cycle power generation modules at Talkha power station in the Nile delta (Damietta branch) and at El-Kuriemat power station on the Nile 90 km south of Cairo.
To meet growing electricity demand at a competitive cost using modern energy efficient technology with a relatively low environmental impact. The project underscores the Bank’s support to the Egyptian Government’s policy of developing its energy production and expanding its basic energy infrastructure needed for the economic development of the country.
Environmental Impact Assessment procedures will be carried out in accordance with Egyptian law, which, given the technical characteristics of the project, requires a full EIA with formal public consultation, in line with the requirements for this type of project within the EU. The use of natural gas as a main fuel, combined with low-emission combustion technology, is expected to result in a relatively low level of atmospheric pollution.
The project will be tendered in individual lots. using international competitive bidding procedures, as is the case for the earlier projects being financed by the Bank.
Electricity.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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