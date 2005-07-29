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THERMISCHE ABFALLBEHANDLUNG SUHL

Unterzeichnung(en)

Betrag
41.073.070,56 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 41.073.070,56 €
Energie : 4.107.307,06 €
Müllbeseitigung : 36.965.763,5 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2007 : 914.400 €
12/12/2006 : 1.592.907,06 €
20/12/2006 : 1.600.000 €
21/11/2007 : 8.229.600 €
12/12/2006 : 14.336.163,5 €
20/12/2006 : 14.400.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2006
20030450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Thermische Abfallbehandlung Suhl
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZAST), Suhl, Free State of Thuringia.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million.
EUR 110 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the first waste incinerator plant in Thuringia, providing a treatment capacity of 160 000 t/a for municipal solid and commercial waste.

The plant is designed for co-generation of electricity and heat. The electricity output will be fed into the regional supply grid. Municipal solid waste generated in south-west Thuringia amounts to around 210,000 t/a (2002) of which the promoter collects and disposes 70%.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures will be examined during appraisal.

Kommentar(e)

Electricity Gas and Water Supply.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen