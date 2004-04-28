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WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG SAARLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Bildung : 50.000.000 €
Gesundheit : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2004 : 50.000.000 €
13/07/2004 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
100 Mio EUR für Wissenschaft und Forschung im Saarland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2004
20030444
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Wissenschaft und Forschung Saarland
Saarland.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100m.
Up to EUR 205m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment comprise several schemes in support of the research and health sectors in the Saarland, in particular new research facilities in the domains of bio-informatics, human genetic and human and molecular biology, as well as libraries and the extension of university clinic facilities.

The proposed operation will help to improve the health and educational infrastructure in Saarland and to strengthen the technological fields of its universities, particularly in the field of biotechnology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry.

Kommentar(e)

Research and development in human science.

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100 Mio EUR für Wissenschaft und Forschung im Saarland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen