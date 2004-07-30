INFRASTRUKTUR NORD D GL II

Projects of limited scale in infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education and housing. A particular importance will be given to projects located in eastern Germany, which is an objective 1 area, as well as objective 2 areas. The excellent quality of the Bank's counterparts' reporting will allow a transparent allocation of resources to the sub-sectors.

Ventures will be located mainly in Northern Germany. Other areas in Germany and other EU member countries are not targeted, but should, however, not be excluded in this operation.