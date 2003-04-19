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ATLANTIC-PACIFIC CORRIDOR PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Honduras : 20.000.000 €
Verkehr : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/03/2006 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
20 Mio EUR für den Verkehrskorridor vom Atlantik zum Pazifik

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 März 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/03/2006
20030419
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Atlantic-Pacific Corridor Project
The Ministry of Public Works, Transport an Housing - SOPTRAVI, Honduras
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and upgrading of the local unpaved gravel road between Villa de San Antonio and Goascorán (Honduras). The road forms part of the so-called Honduran Logistical Corridor, connecting the Pacific coast with the Atlantic coast.

The new road will reduce travel times and vehicle operation costs for transfers between both cities, making it possible for most north-south traffic to avoid passing through the capital Tegucigalpa. Users will also benefit from greater comfort and improved safety standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental impact study has been completed recently, identifying possible environmental impacts and mitigation measures. The study will be made available to the Bank during its appraisal.

The Bank has been actively involved in the procurement procedures and has reviewed and commented on all tender documents in order to ensure the application of transparent procedures.

Kommentar(e)

Infrastructure

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20 Mio EUR für den Verkehrskorridor vom Atlantik zum Pazifik

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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20 Mio EUR für den Verkehrskorridor vom Atlantik zum Pazifik
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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