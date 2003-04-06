Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RAIFFEISENBANK BULGARIA GL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/03/2004 : 20.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
20 Mio Globaldarlehen für kleine und mittlere Vorhaben in Bulgarien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/03/2004
20030406
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Raiffeisenbank Global Loan II
Raiffeisenbank Bulgaria EAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 m.
EIB finances up to 50% of total project cost.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Small- and medium-scale projects in the field of environmental protection, energy savings, infrastructure, industry, services or tourism in Bulgaria and to a small extent for municipal financing (aiming at including RBB in the upcoming Municipal Finance Facility).

The Bank’s global loan would allow Raiffeisenbank to increase and diversify its long-term funding sources and to step up its longer-term financing of eligible projects promoted notably by SMEs or local municipalities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Bulgaria is gradually introducing environmental legislation in view of harmonising its environmental standards with EU regulations. Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate.

Procurement is gradually being harmonised with EU regulations. The Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
20 Mio Globaldarlehen für kleine und mittlere Vorhaben in Bulgarien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
20 Mio Globaldarlehen für kleine und mittlere Vorhaben in Bulgarien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen