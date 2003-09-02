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NORTH LANARKSHIRE SCHOOLS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
103.382.070,6 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 103.382.070,6 €
Bildung : 103.382.070,6 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2005 : 103.382.070,6 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
70 Mio GBP für das Projekt "North Lanarkshire Schools PPP"

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 September 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2005
20030353
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
North Lanarkshire Schools PPP Project

The North Lanarkshire Council, Motherwell, UK.

Contact: Russell Ellerby.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 75 million.
GBP 150 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to upgrade part of the North Lanarkshire schools estate by newly build, refurbish and amalgamate into up to 21 new or refurbished primary schools and 3 new secondary schools. Once the new facilities are completed, the private sector will be responsible for maintaining the buildings and providing other, non-educational, services (e.g. grounds maintenance and security) to the Council for a 30 year period.

The North Lanarkshire Council, as part of its Education 2010 programme, has adopted the project to improve the learning environment in its area by addressing the fabric of buildings, over-capacity and need for extended use of schools for life long learning and social regeneration. The project is expected as well to have positive impact to the economic regeneration of the local economy, which forms part of an objective 2 area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The North Lanarkshire Council has built environmental sustainable development and energy efficiency provisions into the procurement process. The project is subject to planning permission that includes the analysis of potential impacts on the environment of the facility. All environmental mitigating measures required by the planning authorities are to be included in the project but no particular environmental impact is foreseen.

Publication in the OJEC in October 2002.

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70 Mio GBP für das Projekt "North Lanarkshire Schools PPP"

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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