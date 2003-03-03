Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ALLIED IRISH BANKS SME GL VIII

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2003 : 150.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
150 Mio EUR für ein Globaldarlehen an die AIB zur Unterstützung von KMUs in Irland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 September 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2003
20030303
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Allied Irish Banks plc Global Loan VIII

Allied Irish Banks plc

Attn: Gabrielle Croke, Credit & Bank Relations, AIB Capital Markets, Carrisbrook House, Ballsbridge, Dublin 4, Tel: +353 1 874 0222.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
In line with normal global loan criteria, the EIB would finance up to 50% of eligible project costs.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan dedicated to finance projects promoted by small and medium sized companies (“SMEs”).

To provide an alternative source of funding for financial institutions to enhance their SME lending.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
150 Mio EUR für ein Globaldarlehen an die AIB zur Unterstützung von KMUs in Irland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
150 Mio EUR für ein Globaldarlehen an die AIB zur Unterstützung von KMUs in Irland
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen