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E39 PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
74.917.022,27 €
Länder
Sektor(en)
Norwegen : 74.917.022,27 €
Verkehr : 74.917.022,27 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2004 : 74.917.022,27 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
632 Mio NOK für PPP-Projekt in Norwegen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2004
20030299
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
E39 PPP Project
Norwegian Public Roads Administration, Directorate of Public Roads (“Vegdirektoratet”), a central government authority for state roads in Norway.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of senior debt.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed Project concerns the design, construction, finance and operation of a new section of the E39 trunk road between Handeland and Feda, in south-west Norway, and the operation and maintenance of an existing section of the motorway between Lyngdal and Flekkefjord.

The Project is expected to create benefits in user cost, time savings and accident reduction. The Project will make the Lyngdal – Flekkefjord section of E39 15 km shorter and thus result in a quicker road connection for trunk traffic and better accessibility for local traffic in the area. At the same time, the development will provide a better residential environment along the existing road.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An impact assessment for E39 Handeland-Feda was approved on 5th April 1995. The status of the EIA and mitigations will be investigated further during appraisal.

The Project was advertised in the Official Journal of the European Communities on 10 October 2002 (2002/S 197 – 155614). Four international consortia have been shortlisted and are currently preparing bids.

Kommentar(e)

Roads.

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632 Mio NOK für PPP-Projekt in Norwegen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen