Rotterdam Port Development

Unterzeichnung(en)
Übersicht
A series of investments related to the expansion of the Port’s container handling capacity located at the outer end of the Port, namely on the Maasvlakte. As final completion of the first stage of the project will occupy a surface of 110 ha, have a quay length of some 1.8 km and offer capacity up to 2.8 m TEU, it will be conceived in order to accommodate 12.500 TEU vessels.
The project aims at contributing to the development of maritime transport links amongst EU member States and between these and third countries and will be an integral part of the existing trans-European port network.
No adverse environmental impact is anticipated. To be verified during appraisal.
The public tendering procedures for works, services and supplies markets will be followed.
Port infrastructure.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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