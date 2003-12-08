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C & S FUNDS FRAMEWORK FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 60.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2003 : 60.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
60 Mio EUR an Litauen für Investitionen die aus EU-Funds kofinanziert werden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2003
20030279
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cohesion and Structural Funds Framework Facility
Republic of Lithuania
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Equivalent to LTL 200 million (Around EUR 70 million).
n/a
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of investments supported under the Structural and Cohesion Funds.

Complementing European Union’s grant support under the Cohesion and Structural Funds to accelerate the implementation of the CSF and Cohesion fund strategies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schemes will be designed in accordance with relevant Lithuanian and EU environmental regulations including Environment Impact Assessments where appropriate.

Compliant with EU Directives.

Kommentar(e)

Multi sector, including Transport / Human Capital / Competitiveness / Environment / Energy.

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60 Mio EUR an Litauen für Investitionen die aus EU-Funds kofinanziert werden

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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60 Mio EUR an Litauen für Investitionen die aus EU-Funds kofinanziert werden
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen