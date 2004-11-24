Metro Municipality Project I - Tshwane

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project involves the co-financing of the 2004-2007 investment programme of the Tshwane Municipality, which includes capital expenditure for infrastructure (water, electricity and roads).
Increase the quality of life in the city, particularly in those areas, mostly in the North, where 40% of the population is located, which is suffering from poor access to piped water, sanitation and electricity.
Urban infrastructure and services are usually relatively innocuous for the environment and some of the investments foreseen (green areas, urban renewal) will in fact have very positive results for the local environment and the quality of life of CTMM inhabitants.
CTMM will abide by the principles of proper accounting and proper bidding procedures for municipal construction and operation contracts.
Multisector, including urban infrastructure and utilities
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.