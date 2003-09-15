WAKEFIELD HOSPITALS PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project comprises the reconfiguration and modernisation of two hospital sites in Pinderfields (Wakefield) and Pontefract. It includes new building and refurbishment of existing buildings and some equipment provision.
The Project is fully in line with both regional and national health priorities. In particular, it responds to the recommendations of a strategic review of options for modernising health care supported by local health services and local authorities. The project will support the introduction of modern models of care and address the problems of an outdated and inappropriate healthcare capital stock.
The project concerns the redevelopment of existing hospital sites. It is expected to significantly enhance the built environment within which staff work and patients receive care. The project is subject to full planning permission that includes the analysis of potential impacts on the environment of the facility. All environmental mitigating measures required by the planning authority are to be included in the project but no particular environmental impact is foreseen.
The project was advertised in the Official Journal in October 2002, and the selection of the preferred partner is on-going.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.