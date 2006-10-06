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TER PAYS DE LA LOIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 125.000.000 €
Verkehr : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/09/2007 : 50.000.000 €
24/11/2006 : 75.000.000 €
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Frankreich: EIB stellt der Region Pays de la Loire 125 Mio EUR für Modernisierungsvorhaben im Eisenbahnverkehr bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2006
20030265
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TER Pays de la Loire
Pays de la Loire Region.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 130 million.
Around EUR 260 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of rolling stock for the Regional Express Train (TER) lines of the Pays de la Loire Region.

To promote non-polluting regional transport and contribute to regional development and improving the quality of life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The purchase of new rolling stock to replace old equipment will help to make rail transport more attractive than road transport and therefore lessen the number of accidents. This improvement should also help to reduce pollution by diverting traffic from road to rail and to contribute to the development of a sustainable transport system in the region.

The Pays de la Loire region is an organisation subject to EU procurement directives. All contracts financed by the Bank will be awarded in accordance with the provisions of European Union law.

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Frankreich: EIB stellt der Region Pays de la Loire 125 Mio EUR für Modernisierungsvorhaben im Eisenbahnverkehr bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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