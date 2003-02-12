Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ARCELOR CARINOX

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/07/2005 : 125.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien : EIB stellt 125 Mio EUR für den Bau des Stahlwerks von UGINE & ALZ in Charleroi bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2005
20030212
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Arcelor Carinox
Arcelor SA.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125m.
EUR 261m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a new stainless steel meltshop which includes an electric furnace, Argon Oxygen Decarbonisation converter, a continuous slab casting installation, and associated investments in utilities and infrastructures.

Restructuring of the group’s stainless steel production facilities in order to reduce production costs and optimise internal logistics.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of EU Directive 97/11: an EIA has been commissioned and should be completed during the first quarter of 2004. Public enquiry and full presentation to competent authorities will be made mid 2004 and final authorisations including possible mitigating measures are expected for end 2004.

Equipment is supplied through international engineering companies after intenational negociations. This is a usual procurement procedure in the private industry and in line with the Bank’s guidelines for privat sector industrial projects.

Kommentar(e)

Stainless steel production.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien : EIB stellt 125 Mio EUR für den Bau des Stahlwerks von UGINE & ALZ in Charleroi bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien : EIB stellt 125 Mio EUR für den Bau des Stahlwerks von UGINE & ALZ in Charleroi bereit
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen