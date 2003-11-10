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WARTSILA ENERGY TECHNOLOGY R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2003 : 100.000.000 €
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100 Mio EUR für Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz in Finnland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2003
20030200
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Wärtsilä Energy Technology R&D
Wärtsilä Oyj, one of the world’s leading suppliers of marine propulsion systems and also a major supplier of decentralized power generation units.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 240 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of R&D efforts to develop new innovative products partly through the increase of energy efficiency and emission reduction of combustion (diesel) engines for marine applications (mainly engines for large ships) and power applications (mainly electrical power plants).

This project consists of R&D efforts for the development of innovative solutions for new engine generation, which will be characterised by higher energy efficiency and reduced emissions. Therefore the project is eligible under article 267 of the Treaty point c) i2i.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main target of this project is the development of technologies that reduce the environmental impact of large engines, which in their main applications on ships and in power plants have a high duty cycle (running hours over time). Improvements on these engine characteristics will result in significant reductions of fuel consumption and of exhaust emissions.

EIB procurement rules will pertain.

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100 Mio EUR für Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz in Finnland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen