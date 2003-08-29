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AIRPORTS MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 12.000.000 €
Verkehr : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/08/2008 : 1.000.000 €
27/02/2004 : 11.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
12 Mio EUR für die Modernisierung der Flughäfen in Montenegro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/02/2004
20030195
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Airports Modernisation
Montenegro Airport Management Company (MAMC).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 11.50 million.
Approximately EUR 25 million.
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project includes urgent investments in Podgorica and Tivat Airports to meet with basic customer services, security and standards.

The two airports are in need of a series of modernization and upgrading measures in line with international airport requirements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The present investments, which aim at compliance with international safety and service standards, are as such not considered to have a negative impact on the environment compared to a “no-project” situation. However, where investments turn out to contribute to significant airport capacity enhancement, the Bank would require appropriate environmental studies. Such requirements will be determined during appraisal.

EIB procedures for international procurement would be applied, where relevant.

Kommentar(e)

Airport.

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12 Mio EUR für die Modernisierung der Flughäfen in Montenegro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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12 Mio EUR für die Modernisierung der Flughäfen in Montenegro
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen