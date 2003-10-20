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EUROPEAN ROADS

Unterzeichnung(en)

Betrag
144.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 24.000.000 €
Serbien : 120.000.000 €
Verkehr : 144.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2004 : 24.000.000 €
17/05/2004 : 120.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
144 Mio EUR für den Straßenverkehr in Serbien und Montenegro .

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/05/2004
20030178
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
European Roads
Serbian Road Directorate (SRD) and Montenegrin Ministry of Maritime Affairs and Transport (MAT).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 50 million.
Approximately EUR 115 million.
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project includes two schemes:

  • The rehabilitation of the existing carriageway between Belgrade and Novi Sad (Pan European Corridor X) as well as the construction of a new carriageway on the same section including the bridge Beska over the Danube. The increasing traffic on the road axis between Belgrade and the Hungarian border has created congestion on the section Belgrade-Novi Sad where a very high level of traffic is registered.
  • Upgrading of the E65 road section between Podgorica and Bar (Adriatic coast). The construction of the Sozina Tunnel -already started by the Montenegrin Government- will be completed by new access roads.

The selected investments will contribute to modernise the existing regional road connections with substantial time savings and improved safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

For both elements of the project full EIA procedures will need to be followed and will be assessed during appraisal. For Belgrade Novi-Sad, it can be expected that no significant impacts will occur in the widening of an existing transport corridor. For the Podgorica Bar road, there is a protected environmental area next to the project. Appropriate measures to be undertaken in this area will be evaluated and suggested to the promoter.

EIB procedures for international procurement would be applied, where relevant.

Kommentar(e)

Roads rehabilitation and upgrading.

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Zugehörige Pressemitteilungen
144 Mio EUR für den Straßenverkehr in Serbien und Montenegro .

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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144 Mio EUR für den Straßenverkehr in Serbien und Montenegro .
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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