Grandi Stazioni

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project concerns the refurbishment and restructuring of the 13 main railway station complexes in Italy and associated urban renewal works. The main works foresee the renovation of buildings, facilities and open space in the areas surrounding the stations, so that these areas can be regenerated and transformed into more liveable and commercially attractive environments in strategic inner-city locations. The project may also include an investment for the renewal of the main Prague railway stations under the concession won by GS.
The proposed project aims to renovate structures and services and increase customer satisfaction by establishing a new station model: not only a transit point but an “urban piazza” that’s available to travellers and dwellers. The refurbished stations will therefore become attractive economic and commercial centres, acting as a catalyst for broader based regeneration in key inner-city locations, as well as creating new employment opportunities.
The works will have an important impact on the urban environment of the cities concerned.
Contracts to be awarded will be subject to EU tendering procedures, with OJEU publication when necessary.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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