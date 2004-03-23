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AFRICINVEST NORTH AFRICA FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 4.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2004 : 4.000.000 €
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Die EIB stellt aus Mitteln des FEMIP-Fonds für technische Hilfe 6 Mio zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2004
20030148
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AfricInvest North Africa Fund
  • Netherlands Development Finance Company (FMO) - Mr Henk Nijland.
  • Tuninvest Finance Group - Mr Ziad Oueslati.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 4 million.
EUR 25 million – an amount taking account of the overall AfricInvest project, which is split between three investment funds.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Creation of a 10-year investment fund for the purpose of taking short-term equity or quasi-equity participations in Maghreb country enterprises in a co-financing partnership with the regional fund (Maghreb - sub-Saharan Africa AfricInvest Fund).

Contributing to the development of some fifteen enterprises or groups of enterprises in the target region; supporting investment capital activity in the Maghreb; obtaining for investors an internal rate of return of 13 to 15% per annum upon liquidation of the fund.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will invest only in enterprises complying with environmental standards meeting the Bank's criteria and will satisfy itself of compliance with these standards throughout the term of the investment.

N/A

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Die EIB stellt aus Mitteln des FEMIP-Fonds für technische Hilfe 6 Mio zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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