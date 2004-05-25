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SOFICO E411/E25 REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2004 : 110.000.000 €
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110 Mio EUR für Erneuerung der Autobahnen E4111 und E25 in Belgien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2004
20030136
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sofico E411/E25 Rehabilitation
Sofico (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures) / Walloon Region
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 110m.
Around EUR 154m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the partial reconstruction of the E411 motorway linking Bruxelles to Luxembourg and the E25 motorway linking Liège to Luxembourg.

The E411 and E25 motorways are both important North – South routes through Belgium and form part of the Trans European Network. Given the amount of international traffic and the poor quality of the existing roads the economic benefits are significant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under Annex I or II of EU Directive 97/11 and therefore does not require an EIA. Apart from some short-term impacts due to the construction works, no adverse long-term impacts on the environment are foreseen.

All contracts over the relevant EUC Directives thresholds will be put out to international tendering with publication of notices in the EU Official Journal.

Kommentar(e)

Roads.

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110 Mio EUR für Erneuerung der Autobahnen E4111 und E25 in Belgien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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110 Mio EUR für Erneuerung der Autobahnen E4111 und E25 in Belgien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen