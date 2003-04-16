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SPIMINT EASTERN EUROPE GL I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2003 : 100.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
100 Mio EUR zur Unterstützung von KMU in Ungarn, Rumänien und Slowenien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2003
20030132
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPIMINT Eastern Europe GL I
Subsidiaries of or banks associated to Sanpaolo IMI Internazionale, Pedova, with banking activities in countries of Central and Eastern Europe, including but not limited to Inter Europa Bank, Hungary, West Bank, Romania and Banka Koper, Slovenia.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation is conceived as an “umbrella” facility making EIB funds flexibly available for the banking subsidiaries or associates of SPIMINT in the countries concerned.

Financing of investments of small/medium scale with a special focus on the support of small and medium sized enterprises, but also including local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Kommentar(e)

Energy, environmental protection, general infrastructure projects, health and education and social housing, if integrated in well-defined urban rehabilitation schemes.

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Zugehörige Pressemitteilungen
100 Mio EUR zur Unterstützung von KMU in Ungarn, Rumänien und Slowenien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
100 Mio EUR zur Unterstützung von KMU in Ungarn, Rumänien und Slowenien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen