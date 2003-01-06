REGION REUNION-ROUTE DES TAMARINS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Réunion Region
The project (the Route des Tamarins) forms part of the long-term programme to develop the national road network drawn up in the 1980s and made concrete every five years in the Selective Collection of Operations. In particular, it forms part of the general programme to upgrade to 2-lane dual carriageway the RN1 between le Port and St. Pierre on the west side of the island of Réunion. The 33.7 km project will link the existing 2-lane dual carriageway sections of the RN1 in the north (between le Port and St. Paul) and south (from Étang Salé).
The project is designed to cut journey times, in good comfort and safety conditions, between the economic hub of le Port and St. Pierre on the west coast of the island. It will improve access to the western Heights and ensure the connection with the existing departmental roads that provide a link between the touristic coast and the built-up areas of the Heights.
The project is located close to the coast and therefore in environmentally sensitive areas. As a new expressway, the project falls within Directive 97/11/EC and, in accordance with national legislation, has been subjected to an environmental impact assessment as part of the Public Interest Declaration process.
The promoter is subject to Community directives on the procurement of works, services and supplies. Accordingly, all contracts above the stipulated applicability level have been, or will be, the subject of international invitations to tender, published in the OJEC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.