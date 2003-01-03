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NORD/LB LATVIJA GL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2003 : 10.000.000 €
6/07/2004 : 10.000.000 €
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10 Mio EUR Globaldarlehen an NORD/LB Latvija zur Finanzierung kleiner und mittlerer Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/05/2003
20030103
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Pirma Banka Global Loan II
A/S Pirma Banka
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million
Minimum EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of small- and medium-scale projects in the field of environmental protection, energy savings, infrastructure, industry, services or tourism.

The global loan would contribute to the development of term finance in Latvia. Through the financial intermediary, the global loan would provide long-term funding for eligible projects promoted notably by SMEs or local municipalities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with relevant national and EU Directives, as appropriate.

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

Kommentar(e)

Projects in various sectors.

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10 Mio EUR Globaldarlehen an NORD/LB Latvija zur Finanzierung kleiner und mittlerer Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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10 Mio EUR Globaldarlehen an NORD/LB Latvija zur Finanzierung kleiner und mittlerer Vorhaben
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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