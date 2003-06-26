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ESM POWER SUBSTATIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
13.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nordmazedonien : 13.000.000 €
Energie : 13.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2003 : 13.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
22 Mio EUR zugunsten von Energievorhaben in Serbien und Montenegro
Zugehörige Pressemitteilungen
13 Mio EUR für die Energieversorgung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2003
20030088
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESM Power Substations Project
Electrostopanstvo na Makedonija (ESM)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 15 million
About EUR 30 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction/replacement of 400 and 110 kV power substations in the country (Skopje 5, Skopje 4, Petrovec, and Dracevo), the construction of ancillary transmission lines and related infrastructure all to be confirmed during appraisal.

The project is integral to a larger restructuring of the power sector in FYR of Macedonia, outlined by the Government, as well as to agreements made to establish a regional electricity market and interconnections in South-eastern Europe by 2005. The objective of the project is to contribute to the reduction in power system losses and bottlenecks, and to allow better use of existing generating capacity by improving operational efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Following EU standards, the project would not fall under the environmental impact assessment directive. The project is unlikely to impact any nature conservation site. These issues will be reviewed to ensure that each project component has been or will be adequately assessed for compliance with environmental regulations in FYROM and in line with EU standards.

EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable. It is intended that the components to be financed by the Bank will be published in the OJEC; some have already been published internationally.

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Zugehörige Pressemitteilungen
22 Mio EUR zugunsten von Energievorhaben in Serbien und Montenegro
Zugehörige Pressemitteilungen
13 Mio EUR für die Energieversorgung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen