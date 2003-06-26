ESM POWER SUBSTATIONS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction/replacement of 400 and 110 kV power substations in the country (Skopje 5, Skopje 4, Petrovec, and Dracevo), the construction of ancillary transmission lines and related infrastructure all to be confirmed during appraisal.
The project is integral to a larger restructuring of the power sector in FYR of Macedonia, outlined by the Government, as well as to agreements made to establish a regional electricity market and interconnections in South-eastern Europe by 2005. The objective of the project is to contribute to the reduction in power system losses and bottlenecks, and to allow better use of existing generating capacity by improving operational efficiency.
Following EU standards, the project would not fall under the environmental impact assessment directive. The project is unlikely to impact any nature conservation site. These issues will be reviewed to ensure that each project component has been or will be adequately assessed for compliance with environmental regulations in FYROM and in line with EU standards.
EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable. It is intended that the components to be financed by the Bank will be published in the OJEC; some have already been published internationally.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.