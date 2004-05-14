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WALLOON SOCIAL HOUSING REHAB. I

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 250.000.000 €
Stadtentwicklung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2007 : 100.000.000 €
24/06/2004 : 150.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen über 100 Mio EUR für die Modernisierung von Sozialwohnungen in Wallonien
Zugehörige Pressemitteilungen
250 Mio EUR für sozialen Wohnungsbau in Belgien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2004
20030062
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Walloon Social Housing Rehabilitation I

Société Wallonne du Logement (SWL).
Charleroi.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250m.
Around EUR 1bn.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the upgrade and renovation of low-cost social housing in designated urban renewal areas in Wallonia. The 5-year investment programme will affect some 35,800 homes spread among all 5 provinces in the Walloon Region, particularly in regional development areas.

The objective is to provide new or replacement social housing, refurbish older social dwellings and convert appropriate and otherwise redundant buildings to housing use, supported by complementary investment in urban infrastructure and other environmental improvements, in selected urban localities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is unlikely that an EIA is required for any of the sub-projects due to their nature and location. Whilst there may be some minor environmental impact during construction/renovation work, the net environmental and social impact will be wholly positive.

Procurement is under Services Directive 92/50/EEC and Public Works Directive 93/37/EEC for actual project works.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen über 100 Mio EUR für die Modernisierung von Sozialwohnungen in Wallonien
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen