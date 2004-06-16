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ONE- DEPOLLUTION CENTRALE MOHAMMEDIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 40.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2004 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ausweitung der Tätigkeit im Rahmen der FEMIP in Marokko

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juni 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2004
20030057
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONE – Dépollution centrale Mohammédia
Office National de l’Électricité.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million loan from EIB own resources with interest subsidy from the MEDA II budget.
Around EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investment in the Mohammédia power plant located on the coast 25 km north of Casablanca, which was built in the early 1980s by Ansaldo on the basis of an EDF design. The plant has an installed capacity of 600 MW (15% of the country’s electricity) generated by four 150 MW steam turbines (two coal-fired and two heavy-fuel-oil-fired).

The new schemes aim to reduce the plant’s environmental impact and improve its performance. They will serve to eliminate operational inefficiencies through modification of the boiler design and improvement of coal pulverisation capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments concerning the coal-fired turbines include the requisite equipment to reduce air pollution, recover and process fly and heavy ash, reduce the consumption of regeneration products and separate and treat wastewater.

The different components of the project have been put out to tender in separate lots in accordance with the Bank’s rules.

Kommentar(e)

Electricity.

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Ausweitung der Tätigkeit im Rahmen der FEMIP in Marokko

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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