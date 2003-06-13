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ROYAL LONDON AND BARTS HOSPITALS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
358.989.086,73 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 358.989.086,73 €
Gesundheit : 358.989.086,73 €
Unterzeichnungsdatum
20/04/2006 : 358.989.086,73 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für das Royal London Hospital und Barts Hospital

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/04/2006
20030038
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Royal London and Barts Hospitals PPP project
Barts and The London National Health Service Trust (the “Trust”)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 250 million (EUR 356 million)
Approximately GBP 735 million capital cost (EUR 1 047 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project comprises the reconfiguration and modernisation of the Royal London Hospital, Whitechapel and St Bartholomew’s Hospital, Smithfield. It includes new building, refurbishment of existing buildings and equipment provision.

The Project is a key component of a ten year Government plan to modernise health services in East London and the City. The investment will enhance significantly the operational effectiveness of the hospital by eliminating unsuitable and poor quality estate. The provision of both general and specialist acute hospital services will be improved. The redevelopment will also support the hospital’s research and teaching functions. The Project will contribute to the regeneration of East London as a whole, and Tower Hamlets in particular.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will significantly enhance the built environment within which staff work and patients receive care. Located in an urban area, the new buildings will substitute for obsolete existing ones dedicated to the same activity. During appraisal, the Bank will verify whether the development is covered by EU Directive 97/11/EC.

The project was advertised in the Official Journal in February 2002, and the selection of the preferred partner is on-going.

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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für das Royal London Hospital und Barts Hospital

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EIB-Darlehen für das Royal London Hospital und Barts Hospital
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen