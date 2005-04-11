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INTERBIAK - AUTOPISTAS DE VIZCAYA

Unterzeichnung(en)

Betrag
622.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 622.000.000 €
Verkehr : 622.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2006 : 622.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2006
20030017
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Interbiak – Autopistas de Vizcaya
Territorio Historico de Vizcaya
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 650 million.
Around EUR 1,300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of highway infrastructure in the Province of Vizcaya.

The project is the first phase of the “Bizkaia Accessibility Plan 2003”, which comprises several new road schemes in the Province of Vizcaya, including improvements to the E5-E70-E-80-A8 motorway and construction of a new by-pass for Bilbao. The aim is alleviate growing congestion, with economic, safety and environmental gains. All schemes are classified as TEN roads or access to TENs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under annex I of Directive 97/11/EC and the environmental authority has carried out a full Environmental Impact Assessment (EIA). Compliance with EU and national legislation will be checked during appraisal.

The promoter is required to comply with all the EU Directives as regards public procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen