Bel Ombre Hotel

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Pristine Resorts Ltd
Chantecler H.Q.
Gentilly, Moka
MAURITIUS
In the context of the redevelopment of portion of an extensive sugar estate into an Integrated Resort Scheme the project involves the construction and operation of a resort hotel comprising 158 keys. The project will be established in the southern part of Mauritius, one of the least developed but most unspoiled parts of the country.
As third largest foreign exchange earner, tourism has become a key sector for the economic development of Mauritius, a country which is endowed with only few other natural resources. Through its high standards and variety of unique features the project aims to enhance Mauritius as a destination for high quality, sustainable tourism.
The Developer is committed to meet all local regulations and the international hospitality industry standards for a sustainable tourism development. An EIA has been prepared and presented to the relevant authority for approval.
Procedures in line with the Bank's guidelines.
Tourism
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.