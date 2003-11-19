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INFRASTRUKTUR NORD D GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/02/2004 : 125.000.000 €
13/02/2004 : 125.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/02/2004
20020698
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Infrastruktur Nord D (Global Loan)
  1. Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg  Girozentrale Bremen
  2. HSH Nordbank AG
  3. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project costs, EUR 250 million
Up to EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projects of limited scale in infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education and housing. A particular importance will be given to projects located in eastern Germany, which is an objective 1 area, as well as objective 2 areas. Ventures will be located mainly in Northern Germany. Other areas in Germany and other EU member countries are not targeted, but should, however, not be excluded in this operation.

Global loan for the financing of small and medium sized projects in the fields of health, education, environmental protection, rational use of energy and improvements of infrastructure and housing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

For the award of public contracts the EU tender directives are to be followed.

Kommentar(e)

Objective 1, Environmental Protection, Infrastructure of common interest, health, education.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen