SCHULEN KREIS OFFENBACH

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Kreisausschuss des Kreises Offenbach
Werner-Hilpert-Str. 1
63128 Dietzenbach, Germany
The project will involve the rehabilitation, renovation and partial reconstruction of 88 schools comprising 450 buildings located in the Kreis Offenbach.
The improvement of education standards is an important priority for the Kreis Offenbach. By contributing to the modernisation of schools and other educational infrastructure, as well as the upgrading of multi-media, sports and other facilities on school premises, the loan will contribute to human capital formation and economic development in the region.
Education construction activities are not specifically mentioned by Council Directive 97/11/EEC, Annex II, in respect of the necessity of an Environmental Impact Assessment (EIA).
This project is expected to be procured and awarded in conformity with relevant EU Directives. The procurement was advertised in the Official Journal.
Educational sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.