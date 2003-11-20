TUI HOTELES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
As a part of its Southern European expansion plans, TUI AG is seeking to modernise two of its hotels in Fuerteventura, in the Spanish Canary islands, and is promoting a new hotel in the province of Algarve in Portugal.
Investment in a in a high-grade resort hotel complex will contribute to the development of upscale tourism in the Canary Islands as well as in the Algarve.
The project falls under the scope of the Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment, and notably of its Annex II. The Promoter has prepared Environmental Impact Studies under request of the local authorities as a condition for the release of the building permits. The outcome and the mitigating measures suggested in the study will be analysed, together with the Nature Protection aspects (“Habitat” and “Birds” Directives) by the Bank’s services during the appraisal.
This is a private sector project, where EU Procurement Directives are not applicable. The promoter follows current industry practices based mainly on competitive consultations among potential suppliers for goods and services.
Tourism
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.