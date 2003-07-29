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LA CAIXA GLOBAL LOAN IX

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2003 : 200.000.000 €
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200 Mio EUR für ein Globaldarlehen an la Caixa für kleine Investitionsvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2003
20020653
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
La Caixa Global Loan IX
The proposed global loan would sustain projects contributing to finance infrastructure investments throughout the country.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 33% of the total investment in projects on average.
Not available
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The global loan will be used to finance projects promoted by local authorities and related public sectors promoters.

The projects will be mainly located in assisted areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's global loan policy, LA CAIXA will ensure that national legislation and EU directives will be applied as regards environmental protection.

In accordance with the Bank's global loan policy, LA CAIXA will ensure that national legislation and EU tendering directives are applied.

Kommentar(e)

Infrastructure.

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200 Mio EUR für ein Globaldarlehen an la Caixa für kleine Investitionsvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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200 Mio EUR für ein Globaldarlehen an la Caixa für kleine Investitionsvorhaben
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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