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REGIONALENTWICKLUNG NORD-D GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/04/2003 : 18.363.786,61 €
21/08/2003 : 90.000.000 €
22/09/2003 : 91.636.213,39 €
22/04/2003 : 100.000.000 €
2/06/2003 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/04/2003
20020634
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Regional Development Northern Germany (Global Loan)

1. Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale, Bremen / Oldenburg (BRELA),
2.Hamburgische Landesbank Girozentrale (HALB Hamburg),
3. Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel (LBKIEL) and/or
4. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover (NORDLB)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project costs, up to EUR 400 million
Up to EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan operation with a particular focus on public and private promoters investing in small and medium sized ventures mainly in assisted areas as well as SMEs.

Global loan for the financing of small and medium sized projects in the fields of health, education, environmental protection, rational use of energy and improvements of infrastructure and social housing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

For the award of public contracts the EU tender directives are to be followed.

Kommentar(e)

Objective 1, Environmental Protection, Infrastructure of common interest, health, education and SMEs.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen