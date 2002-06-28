Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MUNICIPAL INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOA

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2003 : 50.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für die Verbesserung kommunaler Infrastrukturen in Kroatien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2003
20020628
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Municipal Infrastructure Framework Loan
The promoter is the Ministry of Public Works, Reconstruction and Construction (PWCR).The final beneficiaries will be the Local Authorities in the Areas of Special Government Concern (ASGC).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Approximately EUR 300 million. (The investment programme will be confirmed during the appraisal).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and upgrading of municipal infrastructure by Local Authorities in the Areas of Special Government Concern (ASGC). The proposed framework loan is directed at financing sub-projects of limited scale in the fields of urban renewal and rehabilitation including communal infrastructure, public utilities, local roads, social housing and related community facilities.

Selected sub-projects within given municipalities should be part of well defined and integrated strategies for regeneration designed to promote community development and a more sustainable settlement hierarchy, and are entirely consistent with the removal of obstacles for the return of refugees and displaced persons (DPs).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a large number of small urban infrastructure sub-projects focusing on the regeneration of selected settlements most adversely affected by the recent conflict in locations now designated as Areas of Special Government Concern. The net impact of the project as a whole should be environmentally beneficial.

Most of the proposed sub-projects are relatively small and will comply with national regulations but, where necessary, EU procurement protocols will be followed in accordance with Directive 93/37.

Kommentar(e)

Urban rehabilitation

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für die Verbesserung kommunaler Infrastrukturen in Kroatien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für die Verbesserung kommunaler Infrastrukturen in Kroatien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen