MUNICIPAL INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabilitation and upgrading of municipal infrastructure by Local Authorities in the Areas of Special Government Concern (ASGC). The proposed framework loan is directed at financing sub-projects of limited scale in the fields of urban renewal and rehabilitation including communal infrastructure, public utilities, local roads, social housing and related community facilities.
Selected sub-projects within given municipalities should be part of well defined and integrated strategies for regeneration designed to promote community development and a more sustainable settlement hierarchy, and are entirely consistent with the removal of obstacles for the return of refugees and displaced persons (DPs).
The project comprises a large number of small urban infrastructure sub-projects focusing on the regeneration of selected settlements most adversely affected by the recent conflict in locations now designated as Areas of Special Government Concern. The net impact of the project as a whole should be environmentally beneficial.
Most of the proposed sub-projects are relatively small and will comply with national regulations but, where necessary, EU procurement protocols will be followed in accordance with Directive 93/37.
Urban rehabilitation
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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